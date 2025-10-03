В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Троє людей загинули в Болгарії внаслідок зливових дощів

Серед загиблих - двоє рятувальників. 

Троє людей загинули в Болгарії внаслідок зливових дощів
Троє людей загинули в Болгарії внаслідок зливових дощів
Фото: Кореспондент БТА в Бургасі Галя Тенева

Один громадянин та двоє рятувальників загинули внаслідок зливових дощів у курортному селищі Еленіте в Болгарії.

Про це повідомляє БTA.

Міністр внутрішніх справ Даніель Мітов розповів, що загинув громадянин, який перебував у кімнаті на першому поверсі в момент приходу першої великої хвилі. Рятувальники вивели інших людей з будівлі.

Також загинули двоє рятувальників - співробітник Прикордонної поліції та екскаваторник, який прибув на допомогу.

Міністр наголосив, що протягом наступних 24 годин очікуються нові опади.
