Зеленський пропонує Європі різні варіанти захисту від дронів з Росії

Про це йшлося на саміті в Данії.

Європа готова реагувати на загрозу російських безпілотників. Президент Володимир Зеленьский розраховує, що вона робитиме це спільно з Україною.

На пресконференції після саміту Європейської спільноти він сказав, що спільна оборона може бути стіною проти дронів або куполом. Але кожна країна повинна бути захищеною від атак, будь-яких дронів і загалом Росії.

“Жодна країна не повинна залишатися на самоті перед обличчям цієї загрози”, – прокоментував Володимир Зеленський.

Йшлося на саміті і про програму закупівлю американського озброєння країнами НАТО. Зеленський вважає, що також треба продовжувати роботу над безпековими гарантіями.

“Росія планувала багато чого, але досягла далеко не багато. Це завдяки нашиі військовим і тим, хто нам допомагає. Потрібно підвищити тиск так, щоб змусити їх закінчити війну”, – сказав президент України.

Київ розраховує на потужні санкції в 19 пакеті, до якого мають увійти обмежувальні заходи проти капітанів нафтового флоту.

“Більшість лідерів піднімають питання про використання заморожених активів”, – сказав також Володимир Зеленський.

Йшлося і про перспективи вступу України до Євросоюзу. За його словами, країни погоджуються з тим, що Україна готова відкрити переговори про вступ до ЄС за першим кластером.

Зеленський вважає, що опозиція Угорщини до вступу України до ЄС пов'язана з виборами в цій країн.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції сказала, що не можна одній країні дозволяти вирішувати майбутнє Європи.

"Потрібно дотримуватися ухваленої стратегії", – сказала вона.

Фредеріксен додала, що кожне євро, яке країни Європи надсилають Україні, є інвестиціями в її власну безпеку. Європа посилить захист від дронів, зокрема шляхом виробництва спільно з Україною.

Спільним завданням вона назвала захист Європи і її цінностей, а також таке посилення, щоб війна не була можливою.

Дрони в Європі

10 вересня під час масованої атаки Росії проти України 19 російських дронів залетіли на польську територію, і країна вирішила їх збивати. Це стало першим випадком збиття засобів ураження за увесь час, хоча поодинокі ракети і дрони залітали туди й раніше. Вже через декілька днів дрон полетів у Румунію, але вона його не збивала і він повернувся в бік України.

Після цього відбулася ціла низка прольотів невідомих безпілотників у різних країнах: Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії Німеччини. Хто стоїть за цим – невідомо, але не виключають, що росіяни.

В Єврокомісії ще після інцидентів у Данії і Норвегії, які були першими, заявили про загрозу інфраструктурі.

За українськими даними, для запуску дронів над Балтійським морем Росія могла використати танкери.



