У Молдові суд виніс вироки екскерівникам територіальних організацій неконституційної партії “Шор”

Оскільки обвинувачені не прийшли на оголошення вироку, суд замінив заборону на виїзд із країни арештом.

У Молдові суд виніс вироки екскерівникам територіальних організацій неконституційної партії “Шор”
Ілан Шор
Фото: EPA/UPG

Суд у Молдові засудив двох колишніх керівників територіальних організацій партії “Шор” до п'яти років ув'язнення, яке вони відбуватимуть у в'язниці напіввідкритого типу. 

Про це повідомляє NewsMaker.

“У липні–жовтні 2022 року вони отримували гроші від організованої злочинної групи для незаконного фінансування партії. Загальна сума склала близько 12,7 млн. леїв. Кошти використали для організації оплачених протестів та виплати “зарплат у конвертах” співробітникам територіальних офісів”, - йдеться у повідомленні.

Також суд заборонив обвинуваченим займатися фінансовою чи бухгалтерською діяльністю у партіях та бути їх членами протягом чотирьох років. 

Крім того, суддя ухвалив вилучити близько 9,7 млн леїв у колишнього голови партії в Сороках і приблизно 3 млн леїв у керівника з Чимішлії.

Оскільки обвинувачені не прийшли на оголошення вироку, суд замінив заборону на виїзд із країни арештом.

Обидвох засуджених оголосили у розшук, арешт на майно, накладений ще під час слідства, залишається чинним.
