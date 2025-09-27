Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Іран відкликав послів з Німеччини, Франції та Великої Британії

Таке рішення зумовлене через заплановане відновлення санкцій ООН проти Тегерана.

Іран відкликав послів з Німеччини, Франції та Великої Британії
Фото: EPA/UPG

Ісламська Республіка Іран відкликала своїх послів з Німеччини, Франції та Великої Британії для консультацій до Тегерана через заплановане відновлення санкцій ООН проти Тегерана, пише MEHR.

"У відповідь на безвідповідальні дії трьох європейських країн, які зловживають механізмом "snapback" для відновлення раніше скасованих резолюцій Ради Безпеки ООН, Іран відкликав своїх послів з Німеччини, Франції та Великої Британії для консультацій до Тегерана", — ідеться у повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що зусилля Великої Британії, Франції та Німеччини щодо відновлення санкцій Ради Безпеки ООН проти Ірану є "недійсними" та не мають юридичної сили.

Глава МЗС Ірану заявив це, звертаючись до Ради Безпеки ООН після голосування щодо того, чи активувати так званий механізм snapback у рамках ядерної угоди 2015 року між Іраном та іншими країнами, що передбачала б повернення санкцій.

  • Рада безпеки ООН провалила голосування за продовження режиму послаблення санкцій проти Ірану, повернувши обмеження, які застосовувалися до ядерної угоди 2015 року. Лише чотири з 15 країн, представлених у Радбезі, хотіли допомогти ісламській республіці уникнути серйозних санкцій. Очікувано це були Росія та Китай, до яких приєдналися Алжир і Пакистан. 
  • Усі інші держави, включно з постійними членами Францією, Великою Британією та Сполученими Штатами, проголосували проти. 
