ГоловнаСвіт

У Росії знайшли повішеним депутата від "Єдиної Росії". Очевидці кажуть, що у нього були зв'язані руки

Місцева влада Краснодарського краю інформацію про смерть чиновника не коментувала.

У Росії знайшли повішеним депутата від "Єдиної Росії". Очевидці кажуть, що у нього були зв'язані руки
Капустін
Фото: соцмережі

У лісосмузі у Тихорецькому районі Краснодарського краю знайшли повішеним місцевого депутата від «Єдиної Росії», директора будівельної компанії «Кубаньспецбуд» Віталія Капустіна, повідомляє “Новая газета Европа” із посиланням на місцеві медіа. 

Тіло єдинороса знайшли 25 вересня в лісі в районі станиці Новоріздвяної. Місцеві телеграм-канали пишуть, що Капустіна було повішено на автомобільному тросі. Слідчі стверджують, що його смерть не має кримінального характеру.При цьому очевидиця розповіла, що у Капустіна були зв'язані руки за спиною.

«Я бачила, наскільки високо це було. Як очі не підвели мене, руки ніби були прив'язані ззаду, за спиною. Тобто людина так легко не залізе нагору, там дерева дуже високі, як у будь-яких гаях», - розповіла свідок.

Місцева влада інформацію про смерть чиновника не коментувала.

Капустіну було 43 роки. 2019 року його обрали депутатом Ради Тихорецького району від партії «Єдина Росія». Також він обіймав посаду директора будівельної компанії ТОВ «Кубаньспецбуд».

Нагадаємо, на початку вересня у Росії знайшли обезголовлене тіло топменеджера компанії з видобутку корисних копалин. За версією, яку озвучили джерела у правоохоронних органах, причиною смерті міг стати суїцид.
﻿
