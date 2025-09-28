Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Премʼєр-міністр Молдови заявив про мастшабні кібератаки на сайт ЦВК і виборчих дільниць

Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STICS) заблокувала платформу host.md, близько 4000 сайтів не працюють.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан
Фото: EPA/UPG

Виборча інфраструктура Молдови зазнала кількох кібератак протягом суботи і неділі, унаслідок не працюють майже 4 тисячі сайтів.

Про це повідомив премʼєр-міністр країни Дорін Речан у соцмережі Facebook.

Йдеться, зокрема, про сайт Центральної виборчої комісії, а також сайти кількох виборчих дільниць за кордоном.

“Усі атаки були виявлені та нейтралізовані в режимі реального часу, без впливу на виборчий процес”, ‒ зазначив Речан.

Відтак Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STICS) заблокувала платформу host.md через масштабну кібератаку. Унаслідок близько 4000 сайтів не працюють.

За словами прем’єра, атаки організовані одночасно з метою перевантаження мережі STISC, яка обслуговує ЦВК та іншу виборчу інфраструктуру.

  • Сьогодні зранку у республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін. Цьогоріч у виборах беруть участь 15 партій, 4 блоки та 4 незалежні кандидати. Вперше для діаспори запровадили можливість голосування поштою, яке охопило громадян у 10 країнах.
  • Президентка Молдови Мая Санду закликала громадян активно брати участь у виборах і закликала проголосувати за парламент, який здатний забезпечити європейське майбутнє країни.
  • За словами Санду, Росія розширила втручання у вибори в її країні, зокрема, охопивши діаспору за кордоном напередодні парламентських виборів. Санду підрахувала, що у 2024 році Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання у вибори.
