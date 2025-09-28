Премʼєр-міністр Молдови заявив про мастшабні кібератаки на сайт ЦВК і виборчих дільниць

Виборча інфраструктура Молдови зазнала кількох кібератак протягом суботи і неділі, унаслідок не працюють майже 4 тисячі сайтів.
Про це повідомив премʼєр-міністр країни Дорін Речан у соцмережі Facebook.
Йдеться, зокрема, про сайт Центральної виборчої комісії, а також сайти кількох виборчих дільниць за кордоном.
“Усі атаки були виявлені та нейтралізовані в режимі реального часу, без впливу на виборчий процес”, ‒ зазначив Речан.
Відтак Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STICS) заблокувала платформу host.md через масштабну кібератаку. Унаслідок близько 4000 сайтів не працюють.
За словами прем’єра, атаки організовані одночасно з метою перевантаження мережі STISC, яка обслуговує ЦВК та іншу виборчу інфраструктуру.
- Сьогодні зранку у республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін. Цьогоріч у виборах беруть участь 15 партій, 4 блоки та 4 незалежні кандидати. Вперше для діаспори запровадили можливість голосування поштою, яке охопило громадян у 10 країнах.
- Президентка Молдови Мая Санду закликала громадян активно брати участь у виборах і закликала проголосувати за парламент, який здатний забезпечити європейське майбутнє країни.
- За словами Санду, Росія розширила втручання у вибори в її країні, зокрема, охопивши діаспору за кордоном напередодні парламентських виборів. Санду підрахувала, що у 2024 році Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання у вибори.