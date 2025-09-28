Премʼєр-міністр Молдови заявив про мастшабні кібератаки на сайт ЦВК і виборчих дільниць

Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STICS) заблокувала платформу host.md, близько 4000 сайтів не працюють.

Виборча інфраструктура Молдови зазнала кількох кібератак протягом суботи і неділі, унаслідок не працюють майже 4 тисячі сайтів.

Про це повідомив премʼєр-міністр країни Дорін Речан у соцмережі Facebook.

Йдеться, зокрема, про сайт Центральної виборчої комісії, а також сайти кількох виборчих дільниць за кордоном.

“Усі атаки були виявлені та нейтралізовані в режимі реального часу, без впливу на виборчий процес”, ‒ зазначив Речан.

Відтак Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STICS) заблокувала платформу host.md через масштабну кібератаку. Унаслідок близько 4000 сайтів не працюють.

За словами прем’єра, атаки організовані одночасно з метою перевантаження мережі STISC, яка обслуговує ЦВК та іншу виборчу інфраструктуру.