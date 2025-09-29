Нетаньягу та Трамп мають зустрітися на тлі посилення тиску щодо припинення війни в Газі

Зустріч відбудеться в Овальному кабінеті, після чого очікується спільна пресконференція.

Через кілька днів після своєї промови на Генеральній Асамблеї ООН, у якій він відкинув заклики припинити війну в Газі, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу готується зустрітися із президентом США Дональдом Трампом. Про це пише АР. У неділю президент Штатів написав у соцмережах: "Ми маємо справжній шанс на ВЕЛИЧ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ. УСІ ГОТОВІ ДО ОСОБЛИВОГО — ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ. МИ ЦЕ ЗРОБИМО!!!".

Експерти кажуть, що невизначеність довкола переговорів робить їх "одними з найважливіших" у багаторічних відносинах між лідерами.

Імовірно, Нетаньягу доведеться обирати між Трампом і членами власної коаліції, частина з яких виступає за продовження війни. Завершення війни може поставити його у складне політичне становище вдома менш ніж за рік до виборів.

Дослідник Єрусалимського центру безпеки та міжнародних відносин Одед Аілам вважає, що Трамп, ймовірно, вимагатиме постійного перемир’я, залишаючи Нетаньягу мало простору для маневру. Хоча Нетаньягу неодноразово обіцяв вести наступ доти, доки ХАМАС не буде знищено. У разі тиску Нетаньягу може наполягти на "червоних лініях" у будь-якій угоді – наприклад, на ліквідації ХАМАС та праві Ізраїлю знову діяти в Газі, якщо угруповання відновить бойові дії.

У п’ятницю Трамп підняв очікування від зустрічі, заявивши журналістам, що США "дуже близькі до угоди щодо Гази". Втім, подібні заяви вже звучали раніше й не мали продовження.

За словами трьох арабських посадовців, пропозиція Трампа передбачає негайне перемир’я, звільнення всіх заручників протягом 48 годин та поступовий вихід ізраїльських військ із анклаву. План також передбачає припинення влади ХАМАС у Газі, роззброєння угруповання, створення міжнародних сил безпеки та передачу цивільного управління технократам, а згодом реформованій Палестинській автономії.

Нетаньягу у недільному інтерв’ю визнав існування цього плану, зазначивши, що Ізраїль "працює з командою Трампа і сподівається на результат".

Десятки країн, включно з Британією, Францією, Канадою та Австралією, вже визнали палестинську державність, намагаючись оживити мирний процес. Водночас низка держав і правозахисних організацій звинувачують Ізраїль у геноциді, що розглядає й Міжнародний суд ООН – Ізраїль ці звинувачення відкидає.