Польська прокуратура не порушила справу через демонстрацію прапора ОУН-УПА під час концерту Макса Коржа

У Польщі прокуратура відмовила в порушенні справи у звʼязку з демонстрацією прапора ОУН-УПА під час концерту білоруського репера Макса Коржа у серпні 2025 року.

Про це повідомив депутат Сейму від правої партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький з посиланням на відповідь прокуратури.

У документі вказано, що ще 8 вересня прокурор вирішив не порушувати справи через демонстрацію прапора ОУН-УПА.

Втім, у відповіді прокуратури не наводиться конкретного обґрунтування такого рішення.

Даріуш Матецький назвав таке рішення прокуратури "неймовірним скандалом". Він додав, що направив відповідні запити до міністра юстиції та генерального прокурора Польщі.

"Я вимагаю відповіді: хто був прокурором, відповідальним за це рішення? Чому не вказано його прізвище? Чи можна в Польщі безкарно пропагувати бандеризм? Поляки повинні знати правду. Ми не дозволимо релятивізувати злочини та приховувати винних у таких рішеннях", – написав депутат Сейму.