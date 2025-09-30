“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСвіт

Польська прокуратура не порушила справу через демонстрацію прапора ОУН-УПА під час концерту Макса Коржа

Прокуратура не надала обґрунтування такого рішення.

Польська прокуратура не порушила справу через демонстрацію прапора ОУН-УПА під час концерту Макса Коржа
прапор УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві
Фото: скріншот

У Польщі прокуратура відмовила в порушенні справи у звʼязку з демонстрацією прапора ОУН-УПА під час концерту білоруського репера Макса Коржа у серпні 2025 року.

Про це повідомив депутат Сейму від правої партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький з посиланням на відповідь прокуратури.

У документі вказано, що ще 8 вересня прокурор вирішив не порушувати справи через демонстрацію прапора ОУН-УПА.

Втім, у відповіді прокуратури не наводиться конкретного обґрунтування такого рішення.

Даріуш Матецький назвав таке рішення прокуратури "неймовірним скандалом". Він додав, що направив відповідні запити до міністра юстиції та генерального прокурора Польщі.

"Я вимагаю відповіді: хто був прокурором, відповідальним за це рішення? Чому не вказано його прізвище? Чи можна в Польщі безкарно пропагувати бандеризм? Поляки повинні знати правду. Ми не дозволимо релятивізувати злочини та приховувати винних у таких рішеннях", – написав депутат Сейму.

  • 9 серпня на Національному стадіоні PGE у Варшаві відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа (свого часу засудив агресію проти України). Під час концерту, на якому, серед іншого, були представлені прапори ОУН-УПА, варшавська поліція затримала 109 осіб за правопорушення та злочини, зокрема за зберігання наркотиків, порушення правил безпеки, пронесення піротехнічних виробів та незаконне проникнення. 
  • П'ятдесят осіб було оштрафовано на загальну суму приблизно 11 500 злотих, а проти 38 інших було порушено кримінальні справи. 
  • Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про розпочате провадження щодо випровадження з Польщі 63 осіб – 57 українців та 6 білорусів.
