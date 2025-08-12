Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що проти 63 осіб розпочато провадження щодо видворення з країни через поведінку під час концерту білоруського репера Макса Коржа (свого часу засудив агресію проти України) на Національному стадіоні у Варшаві, передає TVN24.

«Я можу із задоволенням сказати, що ситуація, яка так обурила громадську думку, нарешті завершилася. Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції», – заявив прем’єр-міністр Дональд Туск у вівторок вдень перед засіданням уряду.

«Я щойно отримав інформацію про те, що проти 63 осіб розпочато провадження щодо виїзду з країни. Вони повинні будуть залишити країну добровільно або під примусом», – сказав прем’єр-міністр. Він додав, що до цієї групи входять 57 українців та шість білорусів. «Суди відреагували швидко», – підсумував Туск.

Видання зазначає, що суботній концерт Макса Коржа на Національному стадіоні був бурхливим. У соціальних мережах з'явилися кадри, на яких агресивно налаштовані фанати репера перестрибують через бар'єри, щоб потрапити з трибун на стадіон. Відвідувачі концерту вступали в бійки з охоронцями та стюардами, а також підпалювали сигнальні ракети.Також польське суспільство обурив прапор УПА, заборонений польським законодавством.