Президент Румунії планує відвідати Київ восени

Президент Румунії Нікушор Дан анонсував свій візит до Києва восени на запрошення Володимира Зеленського.

"Румунія підтримує зусилля Президента Трампа щодо досягнення мирної угоди. Вона має бути справедливою, довготривалою та сталою. Мир має бути досягнутий з Україною за столом переговорів. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, – написав він у соцмережі Х після розмови з Зеленським.

Дан наголосив, що безпека України тісно пов’язана з безпекою Чорного моря та безпекою Європи.

"Як сусід та партнер, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях щодо досягнення справедливого миру для народу України", - додав він.