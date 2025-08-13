​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Світ

Президент Румунії планує відвідати Київ восени

Нікушор Дан наголосив, що Румунія підтримує зусилля Президента Трампа щодо досягнення мирної угоди.

Президент Румунії планує відвідати Київ восени
Президент Румунії Нікушор Дан
Фото: EPA/UPG

Президент Румунії Нікушор Дан анонсував свій візит до Києва восени на запрошення Володимира Зеленського.

"Румунія підтримує зусилля Президента Трампа щодо досягнення мирної угоди. Вона має бути справедливою, довготривалою та сталою. Мир має бути досягнутий з Україною за столом переговорів. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, – написав він у соцмережі Х після розмови з Зеленським.

Дан наголосив, що безпека України тісно пов’язана з безпекою Чорного моря та безпекою Європи.

"Як сусід та партнер, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях щодо досягнення справедливого миру для народу України", - додав він.  

  • Нікушор Дан розпочав свій термін на посаді президента Румунії 26 травня після того, як переміг на повторних виборах.
  • Він уже відвідував Україну у червні, взявши участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа в Одесі.
