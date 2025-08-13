РФ використовує напруженість між Ефіопією та Еритреєю для впливу

Росія розгорнула інформаційну кампанію на африканських ресурсах після того, як Ефіопія відмовилася надати їй літаки Ethiopian Airlines у «мокрий лізинг» — оренду з екіпажами для внутрішніх рейсів у РФ.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Влада Аддис-Абеби пояснила відмову розвитком власної авіації та небажанням порушувати антиросійські санкції.

Російська пропаганда акцентує на «попередженні» війни між Ефіопією та сусідньою Еритреєю. Попри мирну угоду 2018 року, Еритрея залишилася союзником Кремля, не підтримавши резолюцію ООН щодо виведення російських військ з України і проголосувавши проти створення комісії з розслідування порушень прав людини.

Обсяг російського експорту в Еритрею зріс із $406 тис. у 2019–2020 роках до $12,7 млн у 2022 році. На тлі підтримки Москвою хунти в Сахелі загострення на Африканському Розі може стати частиною стратегії дестабілізації континенту.