У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ГоловнаСвіт

РФ використовує напруженість між Ефіопією та Еритреєю для впливу

Москва активізували інформаційну кампанію.

РФ використовує напруженість між Ефіопією та Еритреєю для впливу
літак Ethiopian Airlines
Фото: фейсбук-сторінка СЗРУ

Росія розгорнула інформаційну кампанію на африканських ресурсах після того, як Ефіопія відмовилася надати їй літаки Ethiopian Airlines у «мокрий лізинг» — оренду з екіпажами для внутрішніх рейсів у РФ. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Влада Аддис-Абеби пояснила відмову розвитком власної авіації та небажанням порушувати антиросійські санкції.

Російська пропаганда акцентує на «попередженні» війни між Ефіопією та сусідньою Еритреєю. Попри мирну угоду 2018 року, Еритрея залишилася союзником Кремля, не підтримавши резолюцію ООН щодо виведення російських військ з України і проголосувавши проти створення комісії з розслідування порушень прав людини.

Обсяг російського експорту в Еритрею зріс із $406 тис. у 2019–2020 роках до $12,7 млн у 2022 році. На тлі підтримки Москвою хунти в Сахелі загострення на Африканському Розі може стати частиною стратегії дестабілізації континенту.

  • Тим часом Україна постачає Ефіопії зерно. Ще у 2022 році почали курсувати судна з українською агропродукцією до цієї держави.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies