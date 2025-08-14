Трамп підписав указ про пом'якшення правил комерційних космічних польотів

Цей крок може бути вигідним для колишнього союзника та радника Трампа Ілона Маска. Тим часом екологічні групи розкритикували це розпорядження.

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який, за його словами, пом'якшить правила, що регулюють комерційні запуски ракет, повідомляє DW.

Указ зобов'язує міністра транспорту США скасувати або пришвидшити екологічні експертизи ліцензій на запуски, що видаються Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA).

“Неефективні процеси видачі дозволів перешкоджають інвестиціям та інноваціям, обмежуючи можливості американських компаній бути лідерами на світових космічних ринках”, – йдеться у виконавчому указі.

Як йдеться у заяві Білого дому, він також закликає до скасування “застарілих, надлишкових або надмірно обмежувальних правил для ракет-носіїв”.

В останньому виконавчому указі Трампа також зазначається, що “неефективні” процеси видачі дозволів “перешкоджають інвестиціям та інноваціям”, що, зі свого боку, обмежує можливості американських компаній бути лідерами на світових космічних ринках.

Цей крок може бути вигідним для приватних космічних компаній, таких як SpaceX, компанії, що належить колишньому раднику Трампа Ілону Маску ‒ попри публічні сварки протягом останніх місяців. Компанія, яка домінує на світовому ринку приватних космічних запусків, планує місії на Місяць і Марс своїми ракетами Starship, які зазнали низки невдач у червні, коли планове випробування завершилося вибухом.

Водночас екологічні групи розкритикували кроки Трампа щодо дерегуляції комерційних космічних польотів.

"Цей безрозсудний наказ наражає на небезпеку людей та дику природу через те, що приватні компанії запускають гігантські ракети, які часто вибухають та завдають спустошення навколишнім районам", – заявив Джаред Марголіс з американської некомерційної організації Центр біологічного різноманіття.

Зазначимо, FAA схвалило збільшення щорічної кількості запусків SpaceX Starship з п’яти до 25 на початку травня, заявивши, що це не матиме негативного впливу на навколишнє середовище.