Спікер Держдуми Володін зустрівся із Кім Чен Ином і подякував йому за підтримку війни в Україні

Володін здійснив офіційний візит до Пхеньяна. 

Спікер Держдуми Володін зустрівся із Кім Чен Ином і подякував йому за підтримку війни в Україні
Лідер КНДР Кім Чен Ин та голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін
Фото: EPA/UPG

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час офіційного візиту до Пхеньяна. 

Як пише Reuters, Володін, який є близьким соратником диктатора Володимира Путіна, передав вітання від російського лідера та подякував Кіму за підтримку Північною Кореєю військової кампанії Росії в Україні.

Кім надіслав відповідь на лист від Путіна, який передав Володін. У листі до Путіна Кім зазначив, що солдати Північної Кореї та Росії на полі бою сформували "дружбу та єдність" у боротьбі проти "спільного ворога", але якого саме ворога, він не уточнив.

Пхеньян і Москва підтвердили відправку північнокорейських військових для підтримки наступу Росії проти України.

  • У вівторок Путін говорив телефоном із Кімом та поінформував його про заплановані переговори з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.
  • За оцінкою південнокорейської розвідки, КНДР направила понад 10 тис. військовослужбовців на захід Росії для підтримки російських окупантів у війні проти України, і планує ще одне розгортання військ.
  • Північна Корея передала Росії близько 6,5 млн артилерійських снарядів різних калібрів і сотні артилерійських систем.
  • Крім цього, Північна Корея та Росія поглиблюють економічні зв'язки. Наприклад, як пише FT, північнокорейські яблука почали з'являтися на полицях російських супермаркетів, а експортери з КНДР планують вийти на ринок РФ. 
