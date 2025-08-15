Спікер Держдуми Володін зустрівся із Кім Чен Ином і подякував йому за підтримку війни в Україні

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час офіційного візиту до Пхеньяна.
Як пише Reuters, Володін, який є близьким соратником диктатора Володимира Путіна, передав вітання від російського лідера та подякував Кіму за підтримку Північною Кореєю військової кампанії Росії в Україні.
Кім надіслав відповідь на лист від Путіна, який передав Володін. У листі до Путіна Кім зазначив, що солдати Північної Кореї та Росії на полі бою сформували "дружбу та єдність" у боротьбі проти "спільного ворога", але якого саме ворога, він не уточнив.
Пхеньян і Москва підтвердили відправку північнокорейських військових для підтримки наступу Росії проти України.
- У вівторок Путін говорив телефоном із Кімом та поінформував його про заплановані переговори з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.
- За оцінкою південнокорейської розвідки, КНДР направила понад 10 тис. військовослужбовців на захід Росії для підтримки російських окупантів у війні проти України, і планує ще одне розгортання військ.
- Північна Корея передала Росії близько 6,5 млн артилерійських снарядів різних калібрів і сотні артилерійських систем.
- Крім цього, Північна Корея та Росія поглиблюють економічні зв'язки. Наприклад, як пише FT, північнокорейські яблука почали з'являтися на полицях російських супермаркетів, а експортери з КНДР планують вийти на ринок РФ.