Спікер Держдуми Володін зустрівся із Кім Чен Ином і подякував йому за підтримку війни в Україні

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час офіційного візиту до Пхеньяна.

Як пише Reuters, Володін, який є близьким соратником диктатора Володимира Путіна, передав вітання від російського лідера та подякував Кіму за підтримку Північною Кореєю військової кампанії Росії в Україні.

Кім надіслав відповідь на лист від Путіна, який передав Володін. У листі до Путіна Кім зазначив, що солдати Північної Кореї та Росії на полі бою сформували "дружбу та єдність" у боротьбі проти "спільного ворога", але якого саме ворога, він не уточнив.

Пхеньян і Москва підтвердили відправку північнокорейських військових для підтримки наступу Росії проти України.