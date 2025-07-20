Яблука, ковбаси та робоча сила: Північна Корея та Росія поглиблюють економічні зв'язки, — FT

Північнокорейські яблука почали з'являтися на полицях російських супермаркетів, а експортери з КНДР планують вийти на ринок РФ, пише FT.

Після угоди між КНДР та РФ про стратегічне партнерство, комерційна співпраця між диктаторськими країнами вийшла на новий комерційний рівень, окрім підтримки Ким Чен Ином повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, північнокорейські рибальські човни зайшли у води біля далекосхідного узбережжя Росії в останні місяці, а північнокорейські виробники продукції, від варення та ковбас до пива та акордеонів, зареєстрували торговельні марки у Федеральній службі інтелектуальної власності Росії.

Зазначається, що Росія будує автомобільний міст через річку Тюмень вартістю 100 мільйонів доларів вздовж сухопутного кордону країн, і розробляються плани щодо відновлення 10 000-кілометрового залізничного сполучення між Москвою та Пхеньяном.

Також протягом минулого року керівники північнокорейських університетів їздили на зустрічі зі своїми російськими колегами до Владивостока, північнокорейські спортсмени змагалися в Росії, а російські театральні трупи виступали в Пхеньяні.

Такі кроки свідчать про поглиблення співпраці між двома країнами, яка раніше обмежувалася військовою галуззю.

Андрій Ланьков, експерт з питань Північної Кореї з Університету Кукмін у Сеулі, сказав, що "раніше применшуючи масштаби своєї військової співпраці, дві країни тепер хочуть, щоб світ знав, що їхні відносини будуються на міцність".

Північнокорейська економіка значною мірою залежить від виробництва вугілля, бетону та промислових пластмас, і її тримають на плаву продукти харчування, паливо та добрива з сусіднього Китаю, її найбільшого торгового партнера.

Зовсім недавно режим КНДР також отримав сотні мільйонів доларів США за допомогою проведення складних хакерських атак на криптогаманці.

За словами Пітера Ворда, наукового співробітника аналітичного центру Інституту Седжонга у Південній Кореї, патронаж Москви може мати «справді трансформаційний» вплив на економіку Північної Кореї, відродивши гірничодобувний та сільськогосподарський сектори країни.

"Навіть скромні інвестиції в сільську інфраструктуру можуть принести реальну користь для широких верств населення Північної Кореї", – додав він.

Минулого місяця Шойгу оголосив про подальше розгортання 6000 північнокорейських військовослужбовців, серед яких 5000 військових будівельників, до Курська, що, за словами Ланькова, виглядає як "випробувальний експеримент, щоб побачити, як північнокорейські робітники можуть задовольнити значні потреби Росії в робочій силі" та вивільнити людські ресурси для війни.