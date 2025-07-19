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Південна Корея планує створити базу на Місяці до 2045 року

У планах – розробити незалежні технології посадки, а також використовувати місячні ресурси та будувати інфраструктуру для економічної діяльності.

Південна Корея планує створити базу на Місяці до 2045 року
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Південна Корея має на меті створити місячну базу до 2045 року згідно з новою довгостроковою національною дорожньою картою дослідження космосу, передає найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap із посиланням на Корейське управління аерокосмічних досліджень (KASA). 

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Дорожня карта класифікує дослідницькі зони в навколоземній орбіті, Місяці, геліосфері та глибокому космосі, а також окреслює п'ять основних місій, включаючи дослідження низької навколоземної орбіти та мікрогравітації, дослідження Місяця, а також місії, пов'язані з сонячною та космічною наукою.

Щодо Місяця KASA заявило, що має на меті розробити незалежні технології посадки та мобільності, використовувати місячні ресурси та будувати інфраструктуру для економічної діяльності.

До 2040 року планують розробити місячний посадковий модуль наступного покоління для логістики з метою створення місячної економічної бази до 2045 року.

Для дослідження сонячної енергії та геліосфери дорожня карта передбачає розробку зондів для моніторингу сонячної активності та підвищення безпеки космосу.

KASA також передбачає до 2035 року реалізувати місію з розгортання супутника спостереження за Сонцем у так званій точці Лагранжа L4, де гравітаційні сили Сонця та Землі збалансовані.
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