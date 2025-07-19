НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
ГоловнаСвіт

Десятки людей загинули унаслідок аварії туристичного човна у В'єтнамі

Човен перекинувся через негоду.

Десятки людей загинули унаслідок аварії туристичного човна у В'єтнамі
Рятувальники шукають постраждалих на місці аварії
Фото: EPA/UPG

У В'єтнамі через негоду перекинувся човен з 53 людьми на борту. Знайшли тіла 34 осіб, зокрема 8 дітей. Вдалося врятувати 11 людей. Сильні дощі ускладнюють пошуки тих, хто вижив.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Про це пишуть ВВС та місцевий мовник VnExpress.

Інцидент трапився у затоці Халонг, популярному туристичному місці на півночі країни. 

Судно "Wonder Sea" вирушило із порту о 12:55. На борту було 48 туристів та 5 членів екіпажу. Більшість пасажирів були з Ханоя, вони подорожували зі своїми сім'ями, тому на борту було понад 20 дітей. Найстаршому було 53 роки, наймолодшому – лише 3. Вже о 13:30 судно потрапило в раптовий шторм та перекинулося.

У В'єтнамі перекинувся туристичний човен
Фото: EPA/UPG
У В'єтнамі перекинувся туристичний човен

Провінція мобілізувала прикордонну службу, військово-морський флот, поліцію, портову владу, 27 кораблів та 2 катери на місце події для порятунку, а також створила командний центр для організації пошуку постраждалих.

До судна, яке зазнавало лиха, відправили баржу з краном, щоб підняти його та перевернути. Однак водолази не змогли обмотати мотузками навколо судна через сильні течії та вагу судна.

Станом на вечір погода в затоці Халонг була несприятливою для рятувальних операцій: сильні хвилі, сильні дощі та вітер. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies