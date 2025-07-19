Десятки людей загинули унаслідок аварії туристичного човна у В'єтнамі

У В'єтнамі через негоду перекинувся човен з 53 людьми на борту. Знайшли тіла 34 осіб, зокрема 8 дітей. Вдалося врятувати 11 людей. Сильні дощі ускладнюють пошуки тих, хто вижив.

Про це пишуть ВВС та місцевий мовник VnExpress.

Інцидент трапився у затоці Халонг, популярному туристичному місці на півночі країни.

Судно "Wonder Sea" вирушило із порту о 12:55. На борту було 48 туристів та 5 членів екіпажу. Більшість пасажирів були з Ханоя, вони подорожували зі своїми сім'ями, тому на борту було понад 20 дітей. Найстаршому було 53 роки, наймолодшому – лише 3. Вже о 13:30 судно потрапило в раптовий шторм та перекинулося.

Фото: EPA/UPG У В'єтнамі перекинувся туристичний човен

Провінція мобілізувала прикордонну службу, військово-морський флот, поліцію, портову владу, 27 кораблів та 2 катери на місце події для порятунку, а також створила командний центр для організації пошуку постраждалих.

До судна, яке зазнавало лиха, відправили баржу з краном, щоб підняти його та перевернути. Однак водолази не змогли обмотати мотузками навколо судна через сильні течії та вагу судна.

Станом на вечір погода в затоці Халонг була несприятливою для рятувальних операцій: сильні хвилі, сильні дощі та вітер.