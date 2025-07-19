У Польщі стався масштабний збій у роботі аеропортів

Вранці 19 липня по всій Польщі тимчасово призупинили зльоти літаків через збій в ІТ-системах Польського агентства аеронавігаційного обслуговування (PANSA), пише RMF24.
Посадки здійснювалися за стандартними процедурами, повідомила адміністрація аеропорту імені Шопена у Варшаві. Ситуація почала поступово нормалізовуватися після полудня.
«Ми все ще працюємо над резервною системою, але джерело збою вже виявлено і усувається, тому ситуація має стабілізуватися», — повідомив речник PANSA Марцін Хадай.
О 12:11 речниця варшавського аеропорту Анна Дермонт заявила PAP, що злети та посадки відновлено без обмежень.
Водночас офіційний представник МВС Польщі Яцек Добжинський повідомив, що у зв’язку з інцидентом міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк ініціював перевірку з боку Агентства внутрішньої безпеки. Правоохоронці з’ясовують, чи міг збій бути наслідком саботажу.
«Рекомендую зберігати спокій і остерігатися дезінформації», — зазначив Добжинський у соцмережі X.
- У травні цього року збій у диспетчерській роботі в аеропорту Париж-Орлі, другому за величиною в столиці, спричинив скасування та затримку сотень рейсів у неділю.
- Торік у серпні у Нідерландах проблеми з ІТ-мережами вплинули на роботу аеропорту Ейндховена та кількох державних служб, зокрема, берегової охорони та військової поліції.