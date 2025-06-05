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​Turkish Airlines відмовиться від частини рейсів із Москви через атаки дронів, - ЗМІ

Авіакомпанія переглядає маршрути з московських аеропортів до Санкт-Петербурга.

​Turkish Airlines відмовиться від частини рейсів із Москви через атаки дронів, - ЗМІ
Turkish Airlines
Фото: EPA/UPG

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines розпочала переговори з російською стороною щодо можливості перенесення частини своїх рейсів із московських аеропортів "Шереметьєво", "Внуково" та "Домодєдово" до аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі. 

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що це рішення обумовлено частими закриттями повітряного простору над Москвою через атаки безпілотників, що створює ризики для регулярного авіасполучення.

Наразі Turkish Airlines здійснює із Санкт-Петербурга 42 рейси на тиждень до Анталії, 21 – до Стамбула, а також по чотири рейси на тиждень до Даламану та Бодрума. З Москви авіакомпанія виконує 61 рейс на тиждень до Анталії, 44 – до Стамбула, 7 – до Бодрума та 11 – до Даламану.

"Пулково" вже неодноразово виступав запасним аеропортом під час тимчасових закриттів повітряного простору над Москвою. У 2024 році аеропорт у Санкт-Петербурзі обслужив 20,9 млн пасажирів, що на 3% більше, ніж торік. 

Експерти зазначають, що перенесення рейсів до Санкт-Петербурга є вимушеним заходом, але для Turkish Airlines це може бути вигідніше, бо авіакомпанія використовує повітряний простір Євросоюзу та заходить на територію Росії із заходу.

За інформацією росЗМІ, ще одна велика іноземна авіакомпанія також звернулася з подібним запитом. Ймовірно, йдеться про Emirates, президент якої раніше також припустив перегляд розкладу рейсів до Росії.
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