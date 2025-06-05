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Пісторіус: Німеччині знадобиться додатково до 60 тисяч військових через нові цілі НАТО

Йдеться про 50-60 тисяч військових. 

Пісторіус: Німеччині знадобиться додатково до 60 тисяч військових через нові цілі НАТО
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країні знадобляться тисячі додаткових військових через нові цілі НАТО.

Його цитує агенція Reuters.

"Німеччині знадобиться близько 50 000–60 000 додаткових військовослужбовців відповідно до нових цілей НАТО", – заявив у четвер міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні саміту Альянсу в Брюсселі.

Пісторіус додав, що НАТО має чітко заявити у своїй декларації саміту, що Росія є його найбільшою загрозою.

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  • Раніше НАТО звернулося до Німеччини з проханням надати ще сім військових бригад — близько 40 тисяч військовослужбовців — для посилення оборони Альянсу.
  • НАТО закликало європейських союзників у п’ять разів наростити потужності наземної протиповітряної оборони.
  • Збільшення озброєнь супроводжується новою метою щодо оборонних витрат: члени НАТО за підтримки президента США Дональда Трампа обговорюють виділення 5% ВВП на оборону — з них 3,5% на збройні сили та 1,5% на суміжні сфери, зокрема, кібербезпеку та інфраструктуру.
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