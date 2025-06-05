Пісторіус: Німеччині знадобиться додатково до 60 тисяч військових через нові цілі НАТО

Йдеться про 50-60 тисяч військових.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країні знадобляться тисячі додаткових військових через нові цілі НАТО.

Його цитує агенція Reuters.

"Німеччині знадобиться близько 50 000–60 000 додаткових військовослужбовців відповідно до нових цілей НАТО", – заявив у четвер міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні саміту Альянсу в Брюсселі.

Пісторіус додав, що НАТО має чітко заявити у своїй декларації саміту, що Росія є його найбільшою загрозою.