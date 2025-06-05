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Трамп заборонив громадянам 12 країн подорожі до Америки

Ще сім держав матимуть часткові обмеження.

Трамп заборонив громадянам 12 країн подорожі до Америки
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Американські ЗМІ повідомляють про рішення президента США Дональда Трампа заборонити в'їзд на територію країни громадянам 12 держав.

Як пише Reuters, у трампівському "чорному списку" опинилися Афганістан, М'янма, Чад, Конґо, Екваторіальна Гвінея, Ерітрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан та Ємен. 

Ще для семи країн - Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели - діятимуть часткові обмеження на подорожі.

Під час свого першого терміну на посаді президента Трамп вже застосовував заборону проти громадян семи країн, переважно мусульманського світу. Проте у 2021 році його наступник Джо Байден скасував це рішення, назвавши його "плямою на совісті нації".  
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