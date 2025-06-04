Трамп поговорив із Путіним про атаки України на російські аеродроми і ядерну програму Ірану

«Путін заявив — і дуже рішуче — що він буде змушений відповісти на нещодавню атаку», - повідомив американський президент.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Трампа, вони говорили понад годину. Йшлося про українську спецоперацію «Павутина», російські обстріли українських міст, а також про ядерну програму Ірану.

«Це була хороша розмова, але не така, яка приведе до негайного миру. Президент Путін заявив — і дуже рішуче — що він буде змушений відповісти на нещодавню атаку на авіабази», - заявив Трамп.

Щодо Ірану, то лідер США зауважив, що час для ухвалення рішення Іраном щодо ядерної зброї «майже вичерпано — це рішення має бути прийняте якнайшвидше»

«Я сказав президенту Путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і, як мені здалося, ми в цьому погоджуємося. Президент Путін запропонував долучитися до обговорень з Іраном і, можливо, сприяти досягненню швидкого результату. На мою думку, Іран свідомо затягує з ухваленням рішення в цьому надзвичайно важливому питанні, і нам потрібна чітка відповідь у дуже короткий термін!», - написав Трамп у своїй соцмережі.