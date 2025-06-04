Велика Британія оголосила рекордний пакет допомоги Україні

Велика Британія сьогодні оголосила про новий великий пакет допомоги Україні. До нього увійшли 100 000 дронів, які нададуть протягом цього року.

Це в 10 разів більше, ніж торік, а інвестиція є рекордною і становить 350 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Також до пакету увійшли:

40 000 артилерійських боєприпасів, які уже доставлено.

247 млн фунтів стерлінгів – на підготовку українських військових

"Загальна сума військової підтримки з боку Великої Британії у 2025 році – 4.5 млрд фунтів стерлінгів. Це – безпрецедентна допомога, яка рятує життя й посилює нашу армію", – сказав міністр оборони.