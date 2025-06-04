Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
ГоловнаСвіт

Велика Британія оголосила рекордний пакет допомоги Україні

Оголошення відбулося перед засіданням у форматі Рамштайн. 

Велика Британія оголосила рекордний пакет допомоги Україні

Велика Британія сьогодні оголосила про новий великий пакет допомоги Україні. До нього увійшли 100 000 дронів, які нададуть протягом цього року. 

Це в 10 разів більше, ніж торік, а інвестиція є рекордною і становить 350 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. 

Також до пакету увійшли:

  • 40 000 артилерійських боєприпасів, які уже доставлено.
  • 247 млн фунтів стерлінгів – на підготовку українських військових

"Загальна сума військової підтримки з боку Великої Британії у 2025 році – 4.5 млрд фунтів стерлінгів. Це – безпрецедентна допомога, яка рятує життя й посилює нашу армію", – сказав міністр оборони. 
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies