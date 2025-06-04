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​Келлог: Новий пакет санкцій США проти Росії вже готовий

Конгрес та Білий дім готові їх затвердити. 

​Келлог: Новий пакет санкцій США проти Росії вже готовий
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що санкції проти Росії вже готові і Конгрес та Білий дім готові їх затвердити.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News

"Минулого вікенду я розмовляв з Лінзі Гремом (сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна, -ред.), і, на мою думку, санкції вже готові; вони готові до введення. Вони називаються "Закон про санкції проти Росії 2025 року". І я думаю, що Грем вже все підготував і готовий їх запровадити", - сказав Келлог. 

Він зазначив, що санкції вважаються досить обтяжливими. Келлог навів як приклад запропонований 500-відсотковий митний тариф на імпорт до США.
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