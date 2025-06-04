Сили ППО збили 61 російський "шахед" із 95, але є влучання в 7 локаціях

У ніч на 4 червня Росія атакувала Україну 95-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий "шахед" та безпілотники інших типів на сході, півдні та півночі країни. 36 БПЛА - збито вогневими засобами ураження, 25 - локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Зафіксовано влучання в семи локаціях.