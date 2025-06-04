Росія вдарила по заводу біоетанолу в Сумській області

Цієї ночі Росія вдарила дронами по заводу біоетанолу в Лебединській громаді Сумської області. Пошкоджені цистерни, є розлив патоки.
За попередніми даними, у громаді зафіксували влучання 12 дронів. Минулося без постраждалих, повідомили в ОВА.
Також пошкоджені 10 приватних осель.
Загалом за добу Росія вбила в області чотирьох людей у Сумах, поранила 28. У Середино-Будській громаді поранено одного цивільного 1977 року народження.
- Учора Росія вдарила РСЗВ по центру Сум. Загинуло чотири людини: двоє на місці і двоє – в лікарні.