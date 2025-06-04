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Росія вдарила по заводу біоетанолу в Сумській області

Загалом по громаді зафіксували удари 12 дронів. 

Росія вдарила по заводу біоетанолу в Сумській області
Росія атакувала завод у Сумській області
Фото: Сумська ОВА у Telegram

Цієї ночі Росія вдарила дронами по заводу біоетанолу в Лебединській громаді Сумської області. Пошкоджені цистерни, є розлив патоки.

За попередніми даними, у громаді зафіксували влучання 12 дронів. Минулося без постраждалих, повідомили в ОВА

Наслідки удару в Сумській області
Фото: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram
Наслідки удару в Сумській області

Росія вдарила по заводу біоетанолу
Фото: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram
Росія вдарила по заводу біоетанолу

Також пошкоджені 10 приватних осель. 

Загалом за добу Росія вбила в області чотирьох людей у Сумах, поранила 28. У Середино-Будській громаді поранено одного цивільного 1977 року народження. 

  • Учора Росія вдарила РСЗВ по центру Сум. Загинуло чотири людини: двоє на місці і двоє – в лікарні. 
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