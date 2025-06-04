Росія вдарила по заводу біоетанолу в Сумській області

Цієї ночі Росія вдарила дронами по заводу біоетанолу в Лебединській громаді Сумської області. Пошкоджені цистерни, є розлив патоки.

За попередніми даними, у громаді зафіксували влучання 12 дронів. Минулося без постраждалих, повідомили в ОВА.

Фото: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram Наслідки удару в Сумській області

Фото: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram Росія вдарила по заводу біоетанолу

Також пошкоджені 10 приватних осель.

Загалом за добу Росія вбила в області чотирьох людей у Сумах, поранила 28. У Середино-Будській громаді поранено одного цивільного 1977 року народження.