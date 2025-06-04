Окупанти вночі атакували Одесу дронами. Пошкоджено будинки, є поранений

Російська армія вночі знову атакувала Одесу дронами. Поранень зазнала одна людина.

ППО збила більшість ворожих засобів ураження. Однак унаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема будинків і СТО, розповів голова ОВА Олег Кіпер.

"Одна людина отримала поранення ноги. Наші медики надали всю необхідну допомогу. Також девʼять людей зверталися за психологічною підтримкою", – сказав він.

Необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення.