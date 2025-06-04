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Окупанти вночі атакували Одесу дронами. Пошкоджено будинки, є поранений

Більшість засобів ураження збили захисники. 

Окупанти вночі атакували Одесу дронами. Пошкоджено будинки, є поранений
Наслідки атаки
Фото: Одеська обласна прокуратура в Facebook

Російська армія вночі знову атакувала Одесу дронами. Поранень зазнала одна людина. 

ППО збила більшість ворожих засобів ураження. Однак унаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема будинків і СТО, розповів голова ОВА Олег Кіпер. 

"Одна людина отримала поранення ноги. Наші медики надали всю необхідну допомогу. Також девʼять людей зверталися за психологічною підтримкою", – сказав він.

Необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення.
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