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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 7 отримали поранення

За добу росіяни 51 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 313 людей, зокрема 68 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 7 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 7 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 3 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Сергіївці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 4 червня.

Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок і автомобіль. У Торецькому Шахівської громади внаслідок авіаудару пошкоджено 2 адмінбудівлі й 5 житлових будинків; у Заповідному пошкоджено житловий будинок і автомобіль, у Мар’ївці — ферму та склад.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки і човен. У Краматорську загинула людина. У Дружківці пошкоджено ангар птахоферми; в Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці поранено цивільну особу, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 13 приватних будинків і 2 газогони. У Довгій Балці Іллінівської громади поранено 2 людей, пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків.
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