Бізнесмена з Києва підозрюють у привласненні 28 млн гривень, які мали піти на закупівлю дронів з-за кордону

Частину грошей він перерахував на рахунок юридичної особи-резидента Словаччина, частину - вивів через рахунки підприємств з ознаками "фіктивності".

У Києві директор приватного товариства отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що підозрюваний у 2024 році пообіцяв організувати постачання дронів з-за кордону для однієї з українських компаній, яка отримала замовлення від державної установи.

Загалом підприємцю перерахували 28 млн гривень. Втім, жодних дронів замовники так і не отримали.

Частину грошей він перевів в долари та перерахував на рахунок юридичної особи-резидента Словаччина, частину - вивів через рахунки підприємств з ознаками "фіктивності".

Наразі встановлюють інші особи, причетні до шахрайського заволодіння грошима.