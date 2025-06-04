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Бізнесмена з Києва підозрюють у привласненні 28 млн гривень, які мали піти на закупівлю дронів з-за кордону

Частину грошей він перерахував на рахунок юридичної особи-резидента Словаччина, частину - вивів через рахунки підприємств з ознаками "фіктивності". 

Бізнесмена з Києва підозрюють у привласненні 28 млн гривень, які мали піти на закупівлю дронів з-за кордону
Фото: Прокуратура Києва

У Києві директор приватного товариства отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що підозрюваний у 2024 році пообіцяв організувати постачання дронів з-за кордону для однієї з українських компаній, яка отримала замовлення від державної установи. 

Загалом підприємцю перерахували 28 млн гривень. Втім, жодних дронів замовники так і не отримали.

Частину грошей він перевів в долари та перерахував на рахунок юридичної особи-резидента Словаччина, частину - вивів через рахунки підприємств з ознаками "фіктивності". 

Наразі встановлюють інші особи, причетні до шахрайського заволодіння грошима.
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