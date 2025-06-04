Лі Дже Мен перемагає на президентських виборах у Південній Кореї

Кандидат від Демократичної партії Південної Кореї Лі Дже Мен був обраний президентом на дострокових виборах.
Про це повідомляє Reuters.
“Майже 80% з 44,39 мільйонів виборців Південної Кореї, які мають право голосу, проголосували, що є найвищою явкою на президентських виборах у країні з 1997 року”, - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними Національної виборчої комісії, після підрахунку понад 99% голосів, Лі Дже Мен набрав 49,3% проти 41,3% кандидата від Народної партії Кім Мун Су.
В свою чергу Кім Мун Су визнав перемогу конкурента та привітав Лі Дже Мена.
У короткій промові перед прихильниками Лі Дже Мен заявив, що принесе єдність країні та пообіцяв відродити економіку та прагнути миру з ядерною Північною Кореєю шляхом діалогу та сили.
- За прогнозами спільного екзит-полу трьох південнокорейських мовників: KBS, MBC та SBS, Лі отримає 51,7% голосів. Його головний суперник, кандидат від керівної Партії народної сили Кім Мун Су, попередньо, отримає 39,3%.