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Лі Дже Мен перемагає на президентських виборах у Південній Кореї

Після підрахунку понад 99% голосів, Лі Дже Мен набрав 49,3% проти 41,3% кандидата від Народної партії Кім Мун Су.

Лі Дже Мен перемагає на президентських виборах у Південній Кореї
Головний кандидат від опозиції лідирує Лі Дже Мен на виборах президента у Південній Кореї
Фото: EPA/UPG

Кандидат від Демократичної партії Південної Кореї Лі Дже Мен був обраний президентом на дострокових виборах.

Про це повідомляє Reuters.

“Майже 80% з 44,39 мільйонів виборців Південної Кореї, які мають право голосу, проголосували, що є найвищою явкою на президентських виборах у країні з 1997 року”, - йдеться у повідомленні. 

Згідно з даними Національної виборчої комісії, після підрахунку понад 99% голосів, Лі Дже Мен набрав 49,3% проти 41,3% кандидата від Народної партії Кім Мун Су.

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В свою чергу Кім Мун Су визнав перемогу конкурента та привітав Лі Дже Мена.

У короткій промові перед прихильниками Лі Дже Мен заявив, що принесе єдність країні та пообіцяв відродити економіку та прагнути миру з ядерною Північною Кореєю шляхом діалогу та сили.

  • За прогнозами спільного екзит-полу трьох південнокорейських мовників: KBS, MBC та SBS, Лі отримає 51,7% голосів. Його головний суперник, кандидат від керівної Партії народної сили Кім Мун Су, попередньо, отримає 39,3%.
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