Орбан назвав опір вступу України в ЄС "питанням совісті"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїй сторінці у Facebook вчергове агітував громадян своєї країни голосувати проти членства України в ЄС на консультативному референдумі "ВОКС 2025".

За словами голови уряду, брюссельські бюрократи "хочуть штовхнути Україну в прірву, користуючись доброю волею європейських громадян, щоб отримати політичні компенсації та добру угоду під час програної війни".

Орбан переконаний, що Україна "висмоктала б кожен євро, форинт та злотий, які ми витрачаємо на європейські родини та європейських фермерів".

Прем'єр вважає, що через 10 років він "не міг би відповісти перед своєю совістю, онуками та країною, якби зараз не зробив усе, щоб захистити Угорщину та Євросоюз від лихоманкової мрії Брюсселя приєднати Україну".