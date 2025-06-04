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У Кельні відбулася найбільша евакуація з часів Другої світової війни

Закривали мости та зупиняли рух потягів.

У Кельні відбулася найбільша евакуація з часів Другої світової війни
Кельн

У німецькому місті Кельн 20 тисяч людей були змушені тимчасово залишити домівки та офіси через знайдені три бомби часів Другої світової війни.

Як пише The Guardian, задля безпечного розмінування мости через Рейн було закрито, а рух потягів та трамваїв в межах міста припинено. Не працювали школи, дитячі садки та музеї. Робота саперів має завершитися у середу.

За 80 років після припинення бойових дій це найбільш масштабна евакуація, пов'язана зі снарядами, що не розірвалися під час бомбардувань Кельна союзними військами. Знайдені бомби були вироблені у США, маса двох з них складає тонну, ще однієї - 500 кілограмів.
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