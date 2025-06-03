Голова МЗС Чехії: Росія хоче того, що й нацисти у 1938 році

"Путін не пропонує нічого нового, а Росії довіряти не можна".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував представлений Росією "меморандум" щодо "перемир’я" і наголосив, що Росії довіряти не можна.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Ми є свідками ще одного із серії російських «мирних планів». Він такий самий, як і усі попередні – не даймо себе обдурити. Україна має здатися, Захід має поступитися. Нацисти хотіли цього у 1938 році, Кремль – з 2014 року", – наголосив Ліпавський.

Він додав, що Владімір Путін "не пропонує нічого нового", а Росії довіряти не можна.