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Голова МЗС Чехії: Росія хоче того, що й нацисти у 1938 році

"Путін не пропонує нічого нового, а Росії довіряти не можна". 

Голова МЗС Чехії: Росія хоче того, що й нацисти у 1938 році
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував представлений Росією "меморандум" щодо "перемир’я" і наголосив, що Росії довіряти не можна.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Ми є свідками ще одного із серії російських «мирних планів». Він такий самий, як і усі попередні – не даймо себе обдурити. Україна має здатися, Захід має поступитися. Нацисти хотіли цього у 1938 році, Кремль – з 2014 року", – наголосив Ліпавський.

Він додав, що Владімір Путін "не пропонує нічого нового", а Росії довіряти не можна.

  • 2 червня за підсумками зустрічі у Стамбулі Росія оприлюднила "меморандум" щодо завершення війни. Судячи з того, що публікували в медіа, Москва хоче, аби Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області визнали її територією, щоб Україна зобов'язалася бути нейтральною державою, щоб Захід припинив давати їй зброю і розвідданні. Також вона хоче, аби Україна не вимагала відшкодувань за завдані збитки. 
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