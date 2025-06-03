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​Військовий Нацгвардії передавав росіянам координати підрозділів, де проходив навчання та службу

Правоохоронці своєчасно викрили ворожого агента, наразі він перебуває під вартою.

​Військовий Нацгвардії передавав росіянам координати підрозділів, де проходив навчання та службу
Фото: Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру у державній зраді 42-річному мобілізованому війсоковслужбовцю Національної гвардії, який працював на російську ФСБ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора і Служба безпеки.

За даними слідства, підозрюваний, маючи проросійські погляди, у месенджері Telegram встановив контакт зі співробітником ФСБ. Він передавав йому координати місць дислокації військових підрозділів, де проходив навчання та службу. 

Також підозрюваний виготовив детальний план військової частини із зазначенням усіх будівель і споруд, склав список офіцерського складу, вказав кількість військовослужбовців та передав ці дані куратору. 

Крім того, військовослужбовець, який самовільно залишив частину, надіслав ворогу інформацію щодо розташування центру підготовки підрозділів Нацгвардії з прив’язкою до місцевості. 

Після передачі розвідданих росіяни обіцяли агенту "евакуювати" його в Росію через лінію фронту на Харківському напрямку.

Правоохоронці своєчасно викрили агента, наразі він перебуває під вартою.

Фото: СБУ

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