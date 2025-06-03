​У справі про "відкати" керівникам "Київзеленбуду" повідомили про підозру ще двом людям

Підозри отримали керівник КП, який виступав представником одного з підрядників, і сам підрядник.

Повідомили про підозру керівнику одного із районних комунальних підприємств Києва в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За версією сторони обвинувачення, керівник КП виступав представником одного з підрядників у відносинах із керівництвом КО "Київзеленбуд" та забезпечував перемогу саме цього підприємця у низці закупівель. Також він мав бути посередником у передачі понад 1 млн гривень керівництву "Київзеленбуду".

Також встановили ще одного підрядника, який погодився платити гроші комунальникам за успішну участь у тендерах. Йому повідомили про підозру у наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК).

Що відомо про справу