​У справі про "відкати" керівникам "Київзеленбуду" повідомили про підозру ще двом людям

Повідомили про підозру керівнику одного із районних комунальних підприємств Києва в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За версією сторони обвинувачення, керівник КП виступав представником одного з підрядників у відносинах із керівництвом КО "Київзеленбуд" та забезпечував перемогу саме цього підприємця у низці закупівель. Також він мав бути посередником у передачі понад 1 млн гривень керівництву "Київзеленбуду".
Також встановили ще одного підрядника, який погодився платити гроші комунальникам за успішну участь у тендерах. Йому повідомили про підозру у наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК).
Що відомо про справу
- 12 березня прокуратура заявила про викриття злочинної організації на чолі із керівництвом "Київзеленбуду". Слідство встановило, що підрядники мали платити так звані "відкати" керівництву "Київзеленбуду" в розмірі 15 % від перерахованої їм суми за підписання актів прийому-передачі виконаних робіт. Про підозру було повідомлено 7 особам.
- Серед підозрюваних – керівник "Київзеленбуду" та його перший заступник, які налагодили схему отримання грошей від підприємців. Також підозри отримали заступник начальника одного з управлінь КО "Київзеленбуд" та керівники чотирьох підприємств-підрядників, які погодилися платити "відкати", уклавши договори на проведення робіт.
- Досудове розслідування триває. Лише за лютий 2025 року задокументовано 5 випадків отримання від підприємців понад 3 млн гривень. Загальна сума, яку планували отримати члени організації за договорами 2024 року складала щонайменше 25 млн гривень.
- Раніше джерела LB.ua повідомили, що правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду” Юрія Бахмата. Юрій Бахмат очолив КО "Київзеленбуд" у 2023, після переходу на іншу посаду попереднього директора Олексія Короля. До цього Бахмат працював два роки в департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
- У правоохоронців часто виникають питання стосовно роботи КО "Київзеленбуд". Раніше мер Києві Віталій Кличко звільнив одного з директорів цього підприємства після внутрішніх перевірок. Інший підозрюваний у розкраданнях ексдиректор "Київзеленбуду" зараз є депутатом Кивїради (обраний по списку ОПЗЖ).