Сили оборони за добу ліквідували 1100 російських окупантів і 12 ворожих літаків, - Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1100 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 990800 військових.
Про це повідомляє Генаральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 990800 (+1100)
- танків ‒ 10881 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 22671 (+8)
- артилерійських систем – 28623 (+48)
- РСЗВ – 1402 (+1)
- засоби ППО ‒ 1176 (+1)
- літаків – 384 (+12)
- гелікоптерів – 336 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38748 (+126)
- крилаті ракети ‒ 3271 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50607 (+145)
- спеціальна техніка ‒ 3905 (+0).
Дані уточнюються.