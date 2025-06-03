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Сили оборони за добу ліквідували 1100 російських окупантів і 12 ворожих літаків, - Генштаб

Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 990800 військових. 

Сили оборони за добу ліквідували 1100 російських окупантів і 12 ворожих літаків, - Генштаб
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1100 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 990800 військових. 

Про це повідомляє Генаральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 990800 (+1100) 
  • танків ‒ 10881 (+7) 
  • бойових броньованих машин ‒ 22671 (+8) 
  • артилерійських систем – 28623 (+48) 
  • РСЗВ – 1402 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 1176 (+1) 
  • літаків – 384 (+12) 
  • гелікоптерів – 336 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38748 (+126) 
  • крилаті ракети ‒ 3271 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50607 (+145) 
  • спеціальна техніка ‒ 3905 (+0).

Дані уточнюються. 

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