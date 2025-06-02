​За тиждень бійці ДПСУ знищили три танки та 11 гармат окупаційної армії

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили три танки та 11 гармат російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 26 травня по 1 червня українські прикордонники знищили:
- танк - 3
- гармати – 11
- артилерійські установки - 4
- бойові броньовані машини – 5
- БпЛА типу Shahed 136/131 – 38
- склади БК та ПММ – 25
- транспортні засоби та спецтехніка - 112
- комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 72
- позиції та укриття ворога – 543
- БпЛА тактичного рівня – 296
- маломірні плавзасоби, мости та переправи - 2