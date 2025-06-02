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​За тиждень бійці ДПСУ знищили три танки та 11 гармат окупаційної армії

Також за цей час прикордонники знищили 5 ББМ та 4 артустановки.

​За тиждень бійці ДПСУ знищили три танки та 11 гармат окупаційної армії
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили три танки та 11 гармат російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 26 травня по 1 червня українські прикордонники знищили:

  • танк - 3
  • гармати – 11
  • артилерійські установки - 4
  • бойові броньовані машини – 5
  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 38
  • склади БК та ПММ – 25
  • транспортні засоби та спецтехніка - 112
  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 72
  • позиції та укриття ворога – 543
  • БпЛА тактичного рівня – 296
  • маломірні плавзасоби, мости та переправи - 2

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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