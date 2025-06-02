Зеленський прокоментував пропозицію Росії припинити вогонь на 2-3 дні: просто "годують" США

Україна з березня засвідчила готовність припинити вогонь на місяць, але Росія на це не погодилася досі.

За результатами перемовин з росіянами в Стамбулі Україна отримала розуміння, що можна працювати над зустріччю лідерів країн наприкінці цього місяця – на початку наступного. Докладно глава делегації, міністр оборони Рустем Умєров має доповісти завтра, повідомив президент Володимир Зеленський на онлайн-зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.

Росія на переговорах сказала, що готова лише на дво- або триденне припинення вогню – аби забрати убитих. Україна вимагає припинення вогню принаймні на 30 днів, як було погоджено з "коаліцією охочих".

Такою пропозицією росіяни просто "годують" американців, щоб вони відкладали рішення про введення санкцій. Тому, підкреслив Зеленський, Україні важливо погодити з президентом Дональдом Трампом, що якщо в Стамбулі не буде підтвердження припинення вогню, то потрібно вводити санкції.

"Ми дуже чекаємо, щоб Трам зараз підтримав санкції. Хоча б примусив піти на першу стадію – припинення вогню. Окремо ми проводимо з американскькою стороною переговори про економічні і оборонні угоди. Ми запропонували угоду про вільну торгівлю і ми готові. Наша команда планує цього тижня такі зустрічі – з цих двох питань – наступного тижня в США. Також я чекаю на зустрічі з представниками багатьох команд наших партнерів, я їх всіх чекаю в Києві, плануються такі зустрічі", – прокоментував він.

Також президент України сказав, що під час розмови з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом отримав від нього запитання про ставлення до зустрічі в форматі він – Ердоган – Трамп – Путін. Зеленський сказав, що цю пропозицію підтримав.

Повного тексту меморандуму Росії, який вона передала сьогодні, президент іще не бачив. Але на основі отриманої від розвідок та партнерів інформації очевидно, що Москва продовжує висувати ультиматуми.

Україна заздалегідь передала Росії свої бачення мирного процесу, але російська делегація зробила це лише сьогодні. Судячи з того, що публікували в медіа, Москва хоче, аби Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області визнали її територією, щоб Україна зобов'язалася бути нейтральною державою, щоб Захід припинив давати їй зброю і розвідданні. Також вона хоче, аби Україна не вимагала відшкодувань за завдані збитки.



