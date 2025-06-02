ГУР: Україна та РФ погодили попередні механізми нового обміну полоненими

Під час переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовилися щодо нового обміну полоненими та узгодили попередні терміни й механізми.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, пише Liga.net.

За словами Скібіцького, сторонам вдалося домовитися про обмін у форматі "всіх на всіх" щодо двох категорій. Мініст оборони Рустем Умєров повідомляв, що йдеться про людей до 25 років та тяжкохворих.

"Ми погодили механізми, ми визначили попередні терміни саме цього обміну. Й попереду нас чекає тяжка робота, тому що потрібно буде зробити багато верифікацій, визначити всі категорії, нікого не втратити, не забути", – сказав Скібіцький.