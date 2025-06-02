ГУР: Україна та РФ погодили попередні механізми нового обміну полоненими

Під час переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовилися щодо нового обміну полоненими та узгодили попередні терміни й механізми.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, пише Liga.net.
За словами Скібіцького, сторонам вдалося домовитися про обмін у форматі "всіх на всіх" щодо двох категорій. Мініст оборони Рустем Умєров повідомляв, що йдеться про людей до 25 років та тяжкохворих.
"Ми погодили механізми, ми визначили попередні терміни саме цього обміну. Й попереду нас чекає тяжка робота, тому що потрібно буде зробити багато верифікацій, визначити всі категорії, нікого не втратити, не забути", – сказав Скібіцький.
- Сьогодні в Стамбулі відбувся другий раунд перемовин України і Росії. Українська делегація заздалегідь передала росіянам свої вимоги до припинення вогню. Росіяни цього не зробили.
- Україна та РФ домовилися про обмін полоненими всіх на всіх військових 18-25 років і важкохворих.
- За результатами зустрічі голова ОПУ Андрій Єрмак розповів, що українці також передали повний список викрадених дітей, яких Росія має повернути додому.