ЗСУ впроваджують посаду закупівельника

Серед лідерів у впровадженні нової посади — командування Сил територіальної оборони та Десантно-штурмових військ.

Збройні сили України впроваджують посади офіцерів із закупівель — більшість командувань вже довели нові штатні структури до підпорядкованих військових частин.

З міркувань безпеки та для недопущення розголошення інформації про конкретні військові частини і кількість посад у них, детальніші дані наразі не оприлюднюються, повідомляє освітньо-інформаційний портал Армія PRO.

Посади впроваджують у частинах рівня бригади, відповідно до рішення, погодженого між органами військового управління Генерального штабу та Міністерства оборони.

Наразі у штатній структурі підрозділу передбачається одна посада закупівельника. Штатно-посадова категорія – від старшого лейтенанта до майора. Тарифний розряд – від 17 до 21. Військово-облікова спеціальність (ВОС) — 360500 "Обробка інформації оборонного планування".

Методичний супровід процесу впровадження посади закупівельника у війську здійснюють Офіс підтримки змін Міністерства оборони України та Проєкт реформи оборонних закупівель. Зокрема, на запит військових команда підготувала зразок посадової інструкції, яка чітко визначає функціональні обов’язки офіцера із закупівель.

Як зазначають експерти, реалізація реформи відбувається нерівномірно. Деякі частини вже призначили фахівців на нові посади. Водночас іншим бригадам це поки що не вдалося, попри доведені штатні зміни.

Підрозділи, в котрих виникають труднощі із впровадженням посади закупівельника, можуть звернутися по допомогу до представника Офісу підтримки змін МОУ Юрія Попика за електронною адресою: [email protected].

Нагадаємо, що про рішення запровадити у бригадах ЗСУ штатну посаду закупівельника міністр оборони Рустем Умєров повідомив 4 грудня 2024 року. Раніше уповноважені особи із закупівель виконували свої обов'язки позаштатно. При цьому обсяг децентралізованих закупівель військових частин експерти оцінюють приблизно в 60 млрд грн на рік.