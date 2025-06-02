У Міноборони повідомили про покращення процедури військово-лікарської експертизи. Зокрема зміни стосуються документообігу між комісіями, ТЦК та військовими частинами, строків перевірки документів та видачі рішень ВЛК.

Як йдеться у повідомленні оборонного відомства, затверджені зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, метою яких є спрощення документообігу, пришвидшення прийняття рішень та зниження ризику помилок через людський фактор.

Нововведення вже вступили в силу і стосуються таких аспектів:

Документообіг між комісіями, ТЦК та військовими частинами

Якщо постанова ВЛК (наприклад, про статус «придатний до військової служби»), не потребує затвердження вищою інстанцією, документи більше не друкуються для передачі до ТЦК, а автоматично надсилаються в електронному вигляді до реєстру Оберіг. У паперовому вигляді до ТЦК передаються лише картки обстеження та супровідні документи (окрім постанов). Військовим частинам ВЛК друкує та надсилає дві копії постанови.

Якщо постанова ВЛК потребує затвердження вищою інстанцією (наприклад, про статус «непридатний» або «тимчасово непридатний» до військової служби), документи передаються в електронному вигляді через Кабінет ВЛК. Паперові документи (окрім постанов) передаються до ВЛК вищого рівня не пізніше наступного дня після завершення медичного огляду. Раніше цей процес тривав до 5 днів і передбачав друк усіх документів.

Строки перевірки документів військово-лікарськими комісіями

Запроваджено чіткий граничний строк перевірки документів ВЛК – не більше 5 днів з дня надходження документів. Якщо документи перевіряє ВЛК обласного/міського ТЦК, і немає помилок, документи за постановою «непридатний» мають бути передані до штатної ВЛК не пізніше наступного дня після завершення перевірки. В інших випадках рішення автоматично надсилаються до реєстру Оберіг, а паперові документи – до ТЦК.

Якщо документи перевіряє штатна ВЛК, то електронний документ та протокол засідання автоматично передаються в реєстр. Паперові копії протоколу засвідчуються печаткою та надсилаються до ТЦК: для військовозобов’язаних – 2 примірники, для військовослужбовців – 4.

Процес видачі рішень ВЛК особам, які проходили медичний огляд

Якщо рішення комісії не потребує затвердження штатною ВЛК, громадянин може отримати документ безпосередньо у медичному закладі, у якому проходив медичний огляд, у день звернення. Раніше рішення комісії видавали лише у ТЦК за місцем перебування на обліку.

Якщо затвердження потрібно, ТЦК самостійно друкує документ з постановою з реєстру Оберіг, засвідчує його печаткою та видає разом з протоколом. Раніше документ видавався лише після того, як Територіальний центр комплектування отримає протокол засідання штатної ВЛК.

Раніше стало відомо, що уряд спростив алгоритм проходження ВЛК.