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Мінрозвитку: Україні потрібно щонайменше €1 мільярд для відновлення портової інфраструктури

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні пошкоджено 31 цивільне судно, 106 працівників морської галузі загинули або зазнали поранень.

Мінрозвитку: Україні потрібно щонайменше €1 мільярд для відновлення портової інфраструктури
Фото: seafarersjournal.com

Українська портова інфраструктура зазнала значних руйнувань від початку повномасштабного вторгнення Росії, на їхнє відновлення знадобиться щонайменше 1 мільярд євро.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба під час виступу на міжнародному безпековому форумі Black Sea Security Forum в Одесі, пише Укрінформ.

"На сьогодні пошкоджено майже 400 об’єктів портової інфраструктури. За попередніми підрахунками, вартість відновлення портової інфраструктури України становить щонайменше 1 мільярд євро. Ці цифри лягають в основу стратегічного плану відновлення", – сказав Кашуба.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської збройної агресії пошкоджено 31 цивільне судно, 106 працівників морської галузі загинули або зазнали поранень.

Також Кашуба зазначив, що попри російські атаки порти Великої Одеси від початку роботи морського коридору з 2023 року обробили 123 млн тонн вантажу, з них 70 млн тонн – це агропродукція. Щодо Дунайських портів, то протягом 2025 року вони вже обробили 4,5 млн тонн вантажу, додав заступник міністра.

  • Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів РФ по цивільних суднах, загинули тринадцять моряків і кілька десятків отримали поранення.
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