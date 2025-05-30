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ОВА: унаслідок російського обстрілу у Херсоні загинули двоє людей

Загинули  53-річний чоловік та 85-річна жінка.

ОВА: унаслідок російського обстрілу у Херсоні загинули двоє людей

Унаслідок ворожого обстрілу у Херсоні загинули ще двоє цивільних. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через сьогоднішній російський обстріл Херсона загинули двоє людей. Мої співчуття рідним і близьким вбитих", — каже Прокудін.

Поранення, несумісні з життям, дістав 53-річний чоловік та 85-річна жінка. У момент ворожої атаки вони перебували у будинку. 

  • За даними Національної поліції, у Херсонській області через російські обстріли загинули три людини, ще десять зазнали поранень. Двоє людей підірвалися на ворожих мінах.
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