ОВА: унаслідок російського обстрілу у Херсоні загинули двоє людей

Унаслідок ворожого обстрілу у Херсоні загинули ще двоє цивільних.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Через сьогоднішній російський обстріл Херсона загинули двоє людей. Мої співчуття рідним і близьким вбитих", — каже Прокудін.
Поранення, несумісні з життям, дістав 53-річний чоловік та 85-річна жінка. У момент ворожої атаки вони перебували у будинку.
- За даними Національної поліції, у Херсонській області через російські обстріли загинули три людини, ще десять зазнали поранень. Двоє людей підірвалися на ворожих мінах.