ОВА: унаслідок російського обстрілу у Херсоні загинули двоє людей

Унаслідок ворожого обстрілу у Херсоні загинули ще двоє цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через сьогоднішній російський обстріл Херсона загинули двоє людей. Мої співчуття рідним і близьким вбитих", — каже Прокудін.

Поранення, несумісні з життям, дістав 53-річний чоловік та 85-річна жінка. У момент ворожої атаки вони перебували у будинку.