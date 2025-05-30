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Фінляндія виділяє до 20 млн євро на підтримку реформи старшої школи в Україні

Програму реалізовуватимуть упродовж 2025–2029 років.

Фінляндія виділяє до 20 млн євро на підтримку реформи старшої школи в Україні
міністр освіти Оксен Лісовий
Фото: facebook/Оксен Лісовий

Кабінет міністрів України та уряд Фінляндії підписали угоду про реалізацію програми «Навчаємося разом 2», спрямованої на підтримку «Профільної»: реформи старшої школи в Україні. Загальний обсяг фінансування з боку Фінляндії становить до 20 млн євро, передає Міносвіти.  

Реформа старшої школи стартує у 2027 році та передбачає дві освітні траєкторії для учнів після 9 класу:

  • професійну – з можливістю вступу до професійних коледжів або закладів фахової передвищої освіти;
  • академічну – навчання в академічних ліцеях із подальшим вступом до університетів.

Підтримку уряду Фінляндії буде зосереджено на розвитку академічного спрямування старшої школи. Програма «Навчаємося разом 2» передбачає:

  • професійний розвиток вчителів і директорів закладів освіти – набуття знань та умінь, які забезпечують упровадження якісного компетентнісного навчання відповідно до принципів НУШ;
  • підтримку шкіл у розробленні освітніх програм за обраними профілями;
  • створення та впровадження соціальних програм для підтримки педагогічних працівників, адміністративного персоналу закладів освіти та учнів із застосуванням травма-інформованого підходу до організації та провадження освітнього процесу.

«Фінляндія – один із ключових партнерів України в упровадженні реформи НУШ. Перший проєкт “Навчаємось разом”, що стартував у 2018 році, допомагав становленню Нової української школи від самого початку реформи. Ми вдячні за запуск другої фази цієї важливої ініціативи та фінансову підтримку. Фінська експертиза в упровадженні освітніх реформ – вагомий внесок у трансформацію нашої системи. Дякуємо партнерам», – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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Відомство очікує, що у середньостроковій перспективі реалізація Програми «Навчаємося разом 2» поліпшить якість академічної профільної середньої освіти, підвищить її доступність, сприятиме трансформації змісту освіти на основі компетентнісного підходу.

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