У Києві двоє чоловіків отримали довічне за викрадення та жорстоке вбивство родича підприємця за борги

Справу скерували до суду ще у 2016 році. Однак оскільки двічі змінювався склад колегії суддів, розгляд справи починали спочатку, знову допитуючи усіх свідків.

У Києві суд визнав винними 48-річного та 33-річного чоловіків у захопленні та умисному вбивстві заручника. Їх засуджено до довічного позбавлення волі, передає Офіс Генпрокурора.

У суді прокурори довели, що один із засуджених позичив гроші знайомому бізнесмену під відсотки. Бізнес боржника з торгівлі мобільними телефонами прогорів. Борг з відсотками становив 2 млн доларів США.

«Кредитор» звернувся до знайомого по допомогу у силовому вирішенні питання про повернення боргу, обіцяючи розплатитися з ним після отримання грошей. Чоловіки дізналися, що боржника нібито викрали інші «кредитори», тож вирішили взяти у заручники його батька.

Злочин ретельно планували, орендувавши на пів року приватний будинок в Полтавській області. Після цього чоловіка викрали на одній з вулиць Києва та привезли на Полтавщину.

Батька боржника тримали у льосі та катували, вимагаючи написати записку рідним. В записці він просив зібрати 2 млн доларів США задля його звільнення. Щоб переконати родину викраденого у серйозності своїх намірів, катування знімали на відео, яке потім вилучили в засуджених.

Шокуючі кадри рідним чоловіка так і не показали, однак при зустрічі передали записку від нього.

Не отримавши гроші, оскільки родина викраденого їх не мала, засуджені вирішили вбити заручника. Змішавши таблетки клофеліну з алкоголем, вони примусово напоїли потерпілого, внаслідок чого він помер.

З метою приховування злочину та неможливості подальшої ідентифікації тіла чоловіку відрізали голову та руки. Після цього тіло закопали на території лісопосадки в іншому селі, а відрізані частини залили сумішшю з цементу.

Засуджені перебувають під вартою.

Прокуратура зазначає, що справу скерували до суду ще у 2016 році. Оскільки двічі змінювався склад колегії суддів, тож розгляд починали спочатку, знову допитуючи усіх свідків. Всі ці роки прокуратура наполегливо домагалася справедливого покарання для засуджених і от вироком колегії Солом’янського районного суду їм призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.