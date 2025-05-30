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Заступниця глави Офісу президента повідомила про роботу над залученням воїнів з усього світу до лав ЗСУ

Влада прагне якнайшвидше напрацювати сприятливу нормативну базу.

Заступниця глави Офісу президента повідомила про роботу над залученням воїнів з усього світу до лав ЗСУ
Ірина Верещук
Фото: телеграм / Ірина Верещук

Заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук повідомила про роботу над полегшенням мобілізації до ЗСУ для іноземців.

“Якщо іноземці хочуть воювати за Україну – це добре. І ми маємо створити всі умови, щоб вони могли це зробити”, – написала Верещук. 

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Вона зазначила, що координує міжвідомчу платформу, яка займається питаннями іноземців, що за контрактом служать в українському війську. 

Йде робота над такими питаннями: юридичний статус іноземців у війську, особисті документи, медичні та соціальні гарантії. 

“Маємо якнайшвидше напрацювати сприятливу нормативну базу. Це важливий крок для того, щоб залучати ще більше воїнів з усього світу до лав наших Захисників”, – написала Верещук.

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