Заступниця глави Офісу президента повідомила про роботу над залученням воїнів з усього світу до лав ЗСУ

Заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук повідомила про роботу над полегшенням мобілізації до ЗСУ для іноземців.

“Якщо іноземці хочуть воювати за Україну – це добре. І ми маємо створити всі умови, щоб вони могли це зробити”, – написала Верещук.

Вона зазначила, що координує міжвідомчу платформу, яка займається питаннями іноземців, що за контрактом служать в українському війську.

Йде робота над такими питаннями: юридичний статус іноземців у війську, особисті документи, медичні та соціальні гарантії.

“Маємо якнайшвидше напрацювати сприятливу нормативну базу. Це важливий крок для того, щоб залучати ще більше воїнів з усього світу до лав наших Захисників”, – написала Верещук.