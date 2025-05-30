На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 10 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 29 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Костянтинівці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення”, — йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 30 травня.

Волноваський район. У Комарі поранено людину.

Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок. У Білозерському зруйновано під’їзд житлового будинку, постраждали 2 людини. У Добропільській громаді поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку, дитсадок і склад. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено агропідприємство й кілька будинків; у Золотому Колодязі дрон уразив школу.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено господарську споруду. У Слов’янську пошкоджено підприємство. У Миколайпіллі Дружківської громади пошкоджено дитсадок, 8 будинків і крамницю. В Андріївці зруйновано склад. У Костянтинівці загинула людина, ще 3 поранені, пошкоджено заправку, будинки, авто, інфраструктуру. У Новодонецькій громаді в Шостаківці зруйновано склади.

Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 5 будинків.