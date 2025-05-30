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У Харкові збільшилася кількість постраждалих після атаки БпЛА

Уже відомо про трьох людей.

У Харкові збільшилася кількість постраждалих після атаки БпЛА
наслідки атаки безпілотників РФ на Харків уночі 30 травня 2025 року

Вночі 30 травня Росія завдала масштабного удару ударними БпЛА по Харкову. Кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

наслідки атаки безпілотників РФ на Харків уночі 30 травня 2025 року
наслідки атаки безпілотників РФ на Харків уночі 30 травня 2025 року

Є влучання восьми БпЛА по території транспортного комунального підприємства у Слобідському районі Харкова. Пошкоджені щонайменше 38 тролейбусів, приміщення. Вибуховою хвилею вибиті вікна у сусідніх житлових будинках. 

Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, ще одна має поранення. 

Попередньо встановлено, що для масштабного удару по місту росіяни застосували БпЛА «Герань-2».

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