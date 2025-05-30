У Харкові збільшилася кількість постраждалих після атаки БпЛА

Вночі 30 травня Росія завдала масштабного удару ударними БпЛА по Харкову. Кількість постраждалих зросла до трьох осіб.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Є влучання восьми БпЛА по території транспортного комунального підприємства у Слобідському районі Харкова. Пошкоджені щонайменше 38 тролейбусів, приміщення. Вибуховою хвилею вибиті вікна у сусідніх житлових будинках.
Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, ще одна має поранення.
Попередньо встановлено, що для масштабного удару по місту росіяни застосували БпЛА «Герань-2».
- Спершу було відомо про одну потерпілу співробітницю підприємства.