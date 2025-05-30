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Келлог анонсував присутність радників зі США та Європи у Стамбулі 2 червня

А також назвав теми для обговорення.

Келлог анонсував присутність радників зі США та Європи у Стамбулі 2 червня
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

Спецпосланець президента США з питань Росії та України Кіт Келлог в інтерв'ю ABC News заявив, що до процесу переговорів у Стамбулі, які мають відбутися 2 червня, будуть залучені радники з питань національної безпеки низки країн.

Окрім власне Сполучених Штатів, своїх представників до Туреччини спрямують Велика Британія, Німеччина та Франція - Келлог називає цю групу "Е3". За словами посадовця, саме ці держави допомогали Україні формулювати власний "меморандум" щодо миру на зустрічі у Лондоні, тож вони реагуватимуть на хід стамбульських перемовин. 

Келлог додав, що в центрі обговорення під час зустрічі української та російської делегацій мають бути питання вступу України до НАТО, а також контролю над територіями Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Криму. 

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