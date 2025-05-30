Анджей Дуда в останні дні свого перебування в кабінеті взявся за історичні розбірки.

В етері одного з польських каналів президент Польщі Анджей Дуда, який невдовзі залишить крісло глави держави, різко засудив українців, які шанують ОУН-УПА.

Політик заявив, що під час зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським дізнався, що той "мало знає про Волинську трагедію, бо зростав у Радянському Союзі". На думку Дуди, "комуністи десятиліттями приховували та замовчували цей злочин" - хоча це дивне твердження, враховуючи радянську риторику, спрямовану на дискредитацію УПА.

Президент Польщі також поскаржився, що в Україні його "зустрічають та обіймають люди у бандерівських пов'язках", які "вважають це кольорами боротьби з радянською владою". Дуда заявив, що вважає це неприйнятним, і Польща "ніколи не визнає ОУН-УПА борцями за свободу", назвавши її лідерів "злочинцями та геноцидниками".