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Поліцейські виявили зброю та боєприпаси у жителя Ірпеня

Чоловік зберігав вибухонебезпечні предмети в будинку своєї дружини.

Поліцейські виявили зброю та боєприпаси у жителя Ірпеня
Поліцейські виявили зброю та боєприпаси у жителя Ірпеня
Фото: Поліція Київщини

Поліція Київської області підозрює 45-річного жителя Ірпеня в тому, що він зберігав зброю та боєприпаси на території Іванківської громади.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Правоохоронці встановили, що чоловік зберігав вибухонебезпечні предмети в будинку своєї дружини в с. Калинове.

Під час обшуку виявили та вилучили уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ та корпус наступальної осколкової ручної гранати РГД-5, 54 гвинтівкових патрона калібру 5,6 мм, кулеметні патрони калібру 12,7 мм, споряджені запалюючою кулею миттєвої дії.

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Також знайшли два перероблених саморобним способом пістолета.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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