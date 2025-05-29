Чоловік зберігав вибухонебезпечні предмети в будинку своєї дружини.

Поліцейські виявили зброю та боєприпаси у жителя Ірпеня

Поліція Київської області підозрює 45-річного жителя Ірпеня в тому, що він зберігав зброю та боєприпаси на території Іванківської громади.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Правоохоронці встановили, що чоловік зберігав вибухонебезпечні предмети в будинку своєї дружини в с. Калинове.

Під час обшуку виявили та вилучили уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ та корпус наступальної осколкової ручної гранати РГД-5, 54 гвинтівкових патрона калібру 5,6 мм, кулеметні патрони калібру 12,7 мм, споряджені запалюючою кулею миттєвої дії.

Також знайшли два перероблених саморобним способом пістолета.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.